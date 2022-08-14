قطر: حملة تبرعات لجمع 10 ملايين ريـال لقطاع غزة

فلسطين المحتلة - الرأي

أطلق الهلال الأحمر القطري، حملة بعنوان "وفاء لغزة"، تستهدف جمع تبرعات بقيمة 10 ملايين ريال، ما يقدر بـ (2.74 مليون دولار).

وتتضمن الحملة تنفيذ سلسلة من مشروعات التعافي المبكر لصالح نحو 58 ألف متضرر من العدوان الأخير الذي تعرض له قطاع غزة.

وقال أمين عام الهلال علي بن حسن الحمادي: "مأساة قطاع غزة مستمرة ما بين حروب متكررة وحصار ممتد منذ 15 عاما، ليتعرض أخيرا لعدوان جديد من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومعه تتجدد آلام الأشقاء الفلسطينيين من أبناء القطاع، الذين أضحوا تحت القصف الجوي المتواصل".

وأوضح الحمادي أن خطة التدخل الإنساني التي وضعها الهلال الأحمر القطري، بترخيص من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، تتضمن تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات المنقذة للأرواح في المجالات الصحية وخدمات الدعم والتأهيل".

ولفت إلى أنه التبرعات سيتم من خلالها حفر الآبار وتركيب شبكات المياه، وترميم وإعادة تأهيل البيوت المتهدمة مع تزوديها بالطاقة الشمسية، وتقديم منح وكفالات نقدية مقطوعة".

وأكد أن التعاون الوثيق بين الهلال الأحمر القطري وشقيقه الفلسطيني، لتنفيذه ما يزيد عن 90 مشروعا مختلفا، منذ افتتاح مكتبه التمثيلي في غزة عام 2008، وتوزيع المساعدات الإغاثية العاجلة بقيمة إجمالية تجاوزت 110 ملايين دولار.