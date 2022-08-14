حماس تنفي ما نشرته "الميادين" بشأن علاقتها مع السعودية

غزة – الرأي:

أكدت حركة حماس أنها تنفي ما أوردته قناة "الميادين"، اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني من أنَّ حماس تواصلت مع الرّياض للإفراج عن المعتقلين في السعودية؛ والأخيرة ترد بشرط "صادم".

وقالت الحركة في بيان لها: "إن هذا الخبر مختلق تماماً ولا أساس له من الصحة، وندعو إدارة القناة إلى ضرورة توخّي الدّقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة، تسيء لنضال شعبنا وحركتنا ومقاومتنا".

وأضافت "تؤمن الحركة بعمقها العربي والإسلامي، وترى فيه السند والدَّاعم، وتنسج علاقاتها على هذا الأساس، ملتزمة بثوابتها ومبادئها ومشروعها الوطني، خدمة لشعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن وخارجه، وسعياً لتحقيق تطلّعاته في الحريّة والعودة وتقرير المصير".