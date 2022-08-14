وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنتهي من فحص الموازين والقبانات في المنطقة الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية شرطة البلديات تضبط فواكه ومواد غذائية فاسدة بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تقوم بفحص ومعايرة خزانات الوقود في معبر رفح التجاري وكالة الرأي الفلسطينية عمل رفح تنجز مخالصتين عماليتين بقيمة 10000 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات نظمت ورشة عمل حول التعدي على الأرصفة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تعلن انطلاق العمل بالبرنامج المحوسب للأدوية المراقبة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يسلم قرارات وقف بناء لمنازل غرب رام الله وكالة الرأي الفلسطينية ملحق كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة القضائية" تفتتح دورة تدريبية في المهارات القانونية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تنفي ما نشرته "الميادين" بشأن علاقتها مع السعودية

14 آب / أغسطس 2022 04:31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أكدت حركة حماس أنها تنفي ما أوردته قناة "الميادين"، اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني من أنَّ حماس تواصلت مع الرّياض للإفراج عن المعتقلين في السعودية؛ والأخيرة ترد بشرط "صادم".

وقالت الحركة في بيان لها: "إن هذا الخبر مختلق تماماً ولا أساس له من الصحة، وندعو إدارة القناة إلى ضرورة توخّي الدّقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة، تسيء لنضال شعبنا وحركتنا ومقاومتنا".

وأضافت "تؤمن الحركة بعمقها العربي والإسلامي، وترى فيه السند والدَّاعم، وتنسج علاقاتها على هذا الأساس، ملتزمة بثوابتها ومبادئها ومشروعها الوطني، خدمة لشعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن وخارجه، وسعياً لتحقيق تطلّعاته في الحريّة والعودة وتقرير المصير".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تستمر في تسجيل الطلبة الجدد

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟