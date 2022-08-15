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حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

15 آب / أغسطس 2022 08:43

قوات الاحتلال تعتقل شاب
قوات الاحتلال تعتقل شاب

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة فجر اليوم، بينهم أسرى محررين وهم :

 

1. الطالب في جامعة بيرزيت أسيد القدومي- رام الله

2. عبد الله التميمي- الرام شمال القدس

3. المحرر يوسف هوشة- بيرزيت شمال رام الله

4. المصاب محمد الشحام- كفر عقب شمال القدس

5. حسين عطية- الجديرة شمال غرب القدس

6. سيف القاسم- الجديرة

7. محمد فوزي الخطيب- حزما شرق القدس

8. يزن عدنان الخباص- عصيرة الشمالية قرب نابلس

9. الشيخ حسن الزغل- زبوبا قرب جنين

10. أحمد الحج- دير أبو مشعل غرب رام الله

11. فؤاد أبو سمرة- دير أبو مشعل

12. حسن مطر- دير أبو مشعل

13. قصي عيسى ربيع- دير أبو مشعل

14. عبدو طبخ- دير أبو مشعل

15. أمين حمدان- دير أبو مشعل

16. مجاهد الشحم- دير أبو مشعل

17. سيف راسم- دير أبو مشعل

18. أحمد رائد طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم

19. الفتى سيف أيمن طقاطقة- بيت فجار

20. محمد محمود طقاطقة- بيت فجار

21. أحمد نبيل ثوابتة- بيت فجار

22. صامد غانم- سيلة الظهر جنوب جنين

23. عمر يوسف زهران- دير أبو مشعل

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