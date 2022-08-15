سامسونغ تطلق أغلى هاتف ذكي لها حتى الآن!

أطلقت شركة سامسونغ هاتفين جديدين قابلين للطي بزجاج مرن يطوي أسفل منتصف الشاشة، بما في ذلك أغلى جهاز حتى الآن.

ورفعت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة الغطاء عن العديد من المنتجات الجديدة في حدث Unpacked يوم الأربعاء، بما في ذلك Galaxy Z Fold 4.

ويأتي Galaxy Z Fold 4 مزودا بشريط مهام جديد على طول الجزء السفلي من الهاتف، ما يمنح "تجربة تشبه الكمبيوتر الشخصي" حيث يمكن للمستخدمين رؤية تطبيقاتهم بسهولة.

ويأتي مع سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت - ولكن بسعر ضخم يبلغ 2019 جنيها إسترلينيا.

وأطلقت سامسونغ أيضا Galaxy Z Flip 4، والذي يفتح مثل هاتف قديم من تسعينيات القرن الماضي بفضل مفصل أفقي في منتصف الشاشة.

ومقارنة بطراز Flip في العام الماضي، فإنه يحتوي على حواف أصغر ومفصلة أقل حجما للحصول على شكل مثالي وقبضة أفضل، كما تقول سامسونغ.



ويبدأ Galaxy Z Flip 4 من 999 جنيها إسترلينيا لسعة تخزين 125 غيغابايت ويصل إلى 1199 جنيها إسترلينيا لسعة تخزين 512 غيغابايت. وكلا الطرازين من الهواتف الذكية متوافقان مع 5G، ويأتيان بمقاومة الماء IPX8 ويمكن طيهما وفتحهما أكثر من 200000 مرة.

وقال باولو بيسكاتور، المحلل في PP Foresight، إن طرازي Fold and Flip الجديدين لا يحتويان إلا على "ترقيات تدريجية" مقارنة بإصدارات العام الماضي.

ويحتوي Galaxy Z Fold 4 على مفصل رأسي أسفل المنتصف ويعمل بشكل أساسي كجهاز 2 في 1.

ويحتوي على شاشتين - واحدة أصغر في الخارج تعرض المعلومات الأساسية عند طيها، والشاشة الداخلية الأكبر مثل الكمبيوتر اللوحي.

كما تم ترقيته بشكل كبير في الكاميرا ويتميز بنظام الكاميرا الثلاثية الموجود في هاتف S22 الرائد من سامسونغ.

ويبلغ قياس الشاشة الداخلية لـ Fold 4 مقاس 7.6 بوصة قطريا - نفس الشاشة الموجودة في Fold 3، والتي تم إصدارها العام الماضي.

وتختلف الأسعار اعتمادا على سعة التخزين، لكنها تبدأ من 1649 جنيها إسترلينيا مقابل 256 غيغابايت وتصل إلى 2019 جنيها إسترلينيا مقابل 1 تيرابايت.

ويحتوي Fold 4 أيضا على حواف أصغر، وهذا يعني أن هناك مساحة أكبر للشاشة بينما يظل الهاتف نفسه بنفس حجم Fold 3 في العام الماضي.

وقالت شركة سامسونغ إن جهاز Fold 4 يدوم لفترة أطول بشحنة واحدة ويقوم بتشغيل مقاطع الفيديو لفترة أطول. كما أنه متوافق مع قلم S-Pen، الذي يُباع بشكل منفصل.

المصدر: ديلي ميل