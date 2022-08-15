الشيخ يوسف الباز مضرب عن الطعام منذ 5 أيام رفضاً للاعتقال الإداري

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل الأسير الشيخ يوسف الباز (64 عامًا)، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخامس على التوالي احتجاجًا على استمرار اعتقاله.

وقال مكتب إعلام الأسرى أن الشيخ الباز ما يزال في مستشفى "سوروكا" إثر تدهور وضعه الصحي قبل يومين، حيث كان صعد في إضرابه بالامتناع عن الماء.

يذكر أنّ الاحتلال ومخابراته أبقت على اعتقاله، رغم قرار سابق من المحكمة بالإفراج عنه، وعليه شرع بالإضراب عن الطعام.

يُشار إلى أنّ الشيخ الباز من الأراضي المحتلة عام 1948، متزوج وأب لستة أبناء، وهو إمام مسجد اللد الكبير، وكان الاحتلال اعتقله في 30 نيسان الماضي.