بالأسماء.. "صندوق الشباب" يعلن المستفيدين من قرض الزواج

غزة - الرأي:

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة عن أسماء المستفيدين من القرض الحسن للزواج عن دورة أغسطس 2022.

وجرى اختيار المستفيدين من خلال قرعة علنية تم عرضها من خلال البث المباشر عبر صفحة الصندوق على فيسبوك، بحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة الدكتور محمود بارود، وعضو مجلس إدارة الصندوق الدكتور أحمد أبو سعدة، ومدير الصندوق الأستاذ علاء الباز، والمدير العام للعمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة، والمدير العام للفنون والتراث الأستاذ عاطف عسقول، والمدير العام للطفولة الأستاذ عصام الهبيل.

وأوضح بارود أن الدورة الحالية من القرض الحسن للزواج تم تخصيصها للشباب المقبلين على الزواج في الفئة العمرية من 28 إلى 35 عامًا، لافتًا إلى أنه بلغ عدد المسجلين للاستفادة من القرض بلغ حوالي (400) شاب وتم إجراء القرعة لاختيار (100) مستفيد.

وبيّن بارود أن المستفيدين الذين تم اختيارهم من خلال القرعة سيتم منحهم قرض حسن بقيمة (2000) دولار، يسدد بدون فوائد مالية بقيمة (50)دولار شهريًا، متمنيًا لهم حياة زوجية مستقرة وسعيدة.

وأكد أن القرض يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الشباب الفلسطيني بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

يذكر أن صندوق دعم الشباب الفلسطيني قدم منذ تأسيسه عام 2011 أكثر من (7.5) مليون دولار لأكثر من (3700) شاب، منهم (370) شباب خلال العام الماضي بقيمة (540) ألف دولار.

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1. محمد ابراهيم بهجت ابودان

2. عبد الرحمن زكري حسن حجاج

3. هشام حرب سليمان حسنین

4. بلال حماد سلمان لباد

5. عماد أحمد عبد ربه ابو منديل

6. محمد أحمد مصطفى الرملاوي

7. اسماعيل فايز حسين الغول

8. محمود فايز ابو غنيمه

9. ايهاب فوزي أحمد العامودي

10. علي ماجد علي الربعي

11. سامي عماد علي الجرجاوي

12. بلال ماجد حسين النخاله

13. ايهاب رائد رمضان سلمن الآي

14. شهاب سلامة محمد الحاج احمد

15. محمد ریاض فوزي السوافيري

16. معاذ تحسين حسن العطل

17. خالد محمد حسن الحناوى زقوت

18. حماده عودة عمر حلس

19. مجاهد كامل سليمان عواد

20. محمد زياد جمال السويطي

21. طارق جمال خالد ابو الفحم

22. حمزه محي الدين عثمان ابو زايده

23. خالد اكرم محمود ابو سريه

24. نور الدين اسامه محمد شاهين

25. عبد الرحمن عبد الناصر محمد شعبان عيد

26. علام حسن محمد الكحلوت

27. أحمد ماهر کمال قلجة

28. نجم الدين نبيل عدنان محمد نجم

29. علاء الدين نبيل الخضري

30. محمود صالح محمد الصافي

31. محمد عاطف جمال مشتهى

32. جلال سمير راشد اسلیم

33. محمد أحمد محمود بدران

34. اسماعيل رمضان رجب الغزالي

35. فؤاد سفيان عبد الله دياب

36. محمد عبد الكريم اسبيته

37. علاء محمد محمود صباح

38. خالد امین سعيد ابو حسنين

39. محمد فوزي عطوان قشطه

40. طارق زياد أحمد عامر

41. يوسف رأفت أحمد شاهين

42. محمود اسعد ديب العمري

43. محمد نهاد مسعود العبادله

44. محمد عبد الحليم عبد المعطي زقوت

45. محمود حسين محمد شاهين

46. موسى محمود عبدالله صالح

47. أحمد عماد يوسف ابو سلطان

48. خالد خضر سلمان جابر

49. يحيى محمد طلب سعد

50. محمد بشير عوض موسى

51. عبد الكريم فريد جمعة الاعرج

52. طلب عواد طلب الكيال

53. يوسف عماد الدين يوسف ابو عماره

54. خالد شعبان محمد الطيف

55. أحمد سمير حماد الواديه

56. محمود سميى أحمد العقيلي

57. احمد رجب جمعة ابو نصر

58. عبد الحليم خليل العبد بخيت

59. محمد حمدي علي ابو طه

60. هشام عبد اللطيف محمد الدسوقي

61. عبد الله امین مصطفى الهسي

62. محمد صالح عبد السلام الاسطل

63. أحمد ابراهيم حسن ابو جياب

64. نورالدين جمال خضر المصري

65. عاطف عايد رمضان النجيلي

66. محمد سامي حسن عيسى

67. محمد باسم محمد القدره

68. أحمد زهدي نمر شمالي

69. وليد توفيق محمد حسونة

70. اسعد أحمد اسعد الشمالي

71. يوسف طارق محمد ابو ناصر

72. أحمد اسماعيل علي شعت

73. علي بشير محمد سالم

74. فادي محمد أحمد رمضان

75. خالد محمد خالد الشاويش

76. سليمان كفاح سليمان حجاج

77. خالد عم اسماعيل ابو ديه

78. محمد حافظ سلیمان درویش

79. ساري ناصر محمد الخالدي

80. عبدالله حسين فايز القهوجي

81. سليمان محمود سليمان أبو معوض

82. يوسف هاني محمود سالم ديب

83. ياسر حماد سلمان لباد

84. محمود رفيق حسن المدهون

85. مصعب محمد عيد عطا الاخرس

86. طه خضر يونس سعد

87. يحيى عبد الرحيم حسين المصري

88. أحمد وجيه حسن الحاج

89. عاطف حلمي سليمان الطلاع

90. عبد الرؤوف جواد ديب ابو عاصي

91. مهند سعد عبد الله جربوع

92. محمد حسين عدنان عبد الهادي

93. محمد نائل يوسف حسن مصلح

94. جمعه محمد ابو غنايم

95. اکرم محمد حسين شاهين

96. مجدي عبد الرحمن حسن البابا

97. عبد الرحمن هشام عبد الرحمن الغصين

98. مؤمن عز الدين محمود عبد الرحمن

99. محمد أحمد رياح رجب

100. أحمد عهد عوني محمود الهسي