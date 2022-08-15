التشريعي يبحث عددًا من تقارير ديوان الرقابة حول عمل عدة وزارات

غزة- الرأي

عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية اجتماعًا دوريا لبحث عدد من الملفات والقضايا والشكاوى الواردة للجنة.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب د. عبد الرحمن الجمل، ومقررها النائب د. يوسف الشرافي، وأعضاء اللجنة النائب د. سالم سلامة، والنائب د. خميس النجار.

وبحثت اللجنة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول أعمال وزارة العمل ووزارة الصحة وكلية العلوم والتكنولوجيا.

وناقشت اللجنة مخرجات جلسة الاستماع التي عقدتها مؤخرًا لوكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن الأخطاء الطبية.