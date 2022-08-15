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الاحتلال يهدم غرفة وبركس زراعي في بيت لحم وسلفيت

15 آب / أغسطس 2022 02:02

الضفة المحتلة - الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غرفة زراعية في بلدة كفر الديك، غرب سلفيت، وبركساً زراعياً غرب بيت لحم.

وقالت مصادر ملحية إن قوات الاحتلال هدمت، غرفة زراعية في منطقة "خلة مونس" غرب البلدة تعود ملكيتها للمواطن صالح عمر قصول.

يذكر أن بلدة كفر الديك مستهدفة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وتم في الفترة الأخيرة هدم منزل والعديد من الغرف الزراعية، كما تم تسليم المواطنين اخطارات هدم ووقف عمل وبناء في مناطق مختلفة من البلدة.

كذلك هدمت قوات الاحتلال بركسا زراعيا في قرية بتير، غرب بيت لحم.

وأفادت المصادر بأن  قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الخمار في القرية، وهدمت بركسا زراعيا يعود للمواطن إبراهيم جابر، بحجة وجوده ضمن المناطق المصنفة "ج".

يذكر ان منطقة الخمار تعاني من اعتداءات الاحتلال المتكررة، وعمليات الاستيلاء على الأراضي، والممتلكات أو هدمها.

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