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الاحتلال يدعي تدمير نفق لحماس شرق قطاع غزة

15 آب / أغسطس 2022 02:20

غزة - الرأي:

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم، الإثنين، أنه دمر نفقاً متشعب لشقين، حفرته حركة حماس، ويمتد من شرق قطاع غزة ويتوغل إلى داخل أراضينا المحتلة.

وبحسب الناطق باسم جيش الاحتلال، فإن "مسار النفق لم يجتز العائق الأمني ​​الجديد، الذي اكتمل بناءه قبل نحو عام".

وقال قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال نيمرود ألوني، إن النفق عبارة عن نفق هجومي متشعب لشقيْن، اجتاز الحود لكنه لم يجتز منطقة العائق الأمني ​​الجديد، وبالتالي لم يشكل خطرًا، على حد زعمه.

 وأشار إلى أن جيش الاحتلال كان قد هاجم هذا النفق خلال العدوان على غزة، في أيار/مايو من العام الماضي، حيث تمت عملية إعادة ترميم للنفق.

 

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