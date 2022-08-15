وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين يعلن عن الامتحان التحريري لوظائف الاشراف التربوي وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يفتتح مشروع "إسكان الوطني 3" شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: تفاقم الوضع الصحي لعدد من الأسرى المرضى وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة تعلن عن إنجاز مشروع الترميز البريدي الوطني وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تبحث مع مدرء الدوائر سير العمل وتطويره وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يدعي تدمير نفق لحماس شرق قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة وديوان الموظفين يناقشان لتنفيذ برنامج القيادة الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة تناقش مبادرات الصحة النفسية للنساء وكالة الرأي الفلسطينية 4 معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم غرفة وبركس زراعي في بيت لحم وسلفيت
أخبار » الأخبار الفلسطينية

لهذه الأسباب انهار الدولار أمام الشيقل مؤخراً

15 آب / أغسطس 2022 03:37

وكالات- الرأي

لم يكن راسمو السياسة النقدية في "بنك إسرائيل"، يتوقعون ارتفاع سعر صرف الشيكل بهذه القوة أمام الدولار الأمريكي، مستعيداً معظم مكاسبه التي فقدها في النصف الأول 2022.

اليوم الإثنين، وفي التعاملات الصباحية بلغ سعر صرف الدولار 3.23 شيقلاً، مقارنة مع 3.41 شيكلا قبل نحو أسبوع من اليوم، ومقابل 3.46 شيكلا قبل قرابة شهر.

وبحسب قراءة منصة "المنقبون"، يمكن تلخيص أسباب ارتفاع الشيكل بالنقاط التالية:

أولا: بيانات مفاجئة من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الأربعاء الماضي، أفادت بأن التضخم تباطأ من 9.1% في يونيو/حزيران، إلى 8.5% في يوليو/تموز.

من شأن هذه الأرقام، أن تهدئ من التطرف الذي يمارسه الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة القوية، لما تبقى من اجتماعات خلال العام الجاري.

ويعني ذلك، أن الفجوة بين أسعار الفائدة على الشيكل وأسعار الفائدة على الدولار قد تتقلص، مع زيادة جديدة محتملة على أسعار الفائدة من جانب "بنك إسرائيل".

ثانيا: أسواق الأسهم الأمريكية وبالتحديد مؤشر ناسداك التكنولوجي، يسجل ارتفاعات قوية منذ نهاية الشهر الماضي، وهذا انعكس إيجاباً على اقتصاد" إسرائيل"، التي تقدم نفسها على أنها دولة تكنولوجية.

كما أن المستثمرين الإسرائيليين وبدرجة أقل المستثمرين الأجانب، بدأوا ببيع الدولار وشراء الشيكل، الأمر الذي زاد الطلب على العملة الإسرائيلية، التي تعتبر في الوقت الحالي ملاذاً من تقلبات أسعار العملات الأجنبية.

ثالثا: أحد الأسباب الثانوية، هو زيادة الطلب على الشيكل في السوق "الإسرائيلية" مع صرف أجور العاملين في "دولة الاحتلال".

رابعا: يتلقى الاحتلال إشارات إقليمية بإدماجها في المنطقة العربية، على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وما لهذه الخطوة من تهدئة المخاوف الجيوسياسية.

خامسا: ميزانية الاحتلال تتحول بشكل متسارع من تسجيل عجز إلى فوائض مالية، وهو ما ظهر في ميزانية يوليو، التي سجلت فائضا بـ 2.59 مليار شيكل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز حضارات ينهي استعداداته لإصدار كتابيّ الأسير أمجد السايح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟