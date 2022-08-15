الاحتلال يهدم قرية العراقيب بالنقب المحتل للمرة الـ205

الداخل المحتل- الرأي

هدمت سلطات الاحتلال، اليوم، مساكن أهالي قرية العراقيب بالنقب المحتل، للمرة الـ205 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، على الرغم من أجواء الطقس شديدة الحرارة.

وأفادت مصادر محلية أن هذه المرة التاسعة على التوالي منذ مطلع العام 2022 التي تهدم فيها السلطات خيام العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، بعد أن هدمتها 14 مرة في العام الماضي 2021، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وهدمت السلطات مساكن العراقيب للمرة 204، يوم 19 تموز/ يوليو الماضي.

وعلى الرغم من ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية وجرائم هدم مساكن سكان القرية، يصر أهالي العراقيب على البقاء والصمود على أرض الآباء والأجداد، ورفضهم كافة مخططات الاقتلاع والتهجير.

ويشكو أهالي العراقيب من أن أفراداً من وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" تواصل اقتحام القرية واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية ثم تهدم مساكنها المتواضعة وتشرد الأطفال والنساء والمسنين.