اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس وبيت لحم

الضفة المحتلة - الرأي:

اندلعت صباح اليوم الثلاثاء، مواجهات بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر ملحية إن خمسة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت بأن المواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت مع أدى الى إصابة خمسة شبان بأعيرة نارية في القدم نقلوا إلى احدى المستشفيات لتلقي العلاج.

كما سلمت قوات الاحتلال الشاب نضال جبر الحسنات بلاغا لمراجعة مخابراتها، وألصقت منشورات تهدد فيها شبان المخيم.

وفي قرية برقة شمال غرب نابلس اندلعت مواجهات أدت إلى إصابة شاب بالرصاص المعدني، وعدد من المواطنين بالاختناق.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس احمد جبريل، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال للقرية وسط إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص المعدني و14 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.