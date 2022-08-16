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الاحتلال يعتقل 19 مواطناً خلال مداهمات في الضفة

16 آب / أغسطس 2022 09:07

الضفة المحتلة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، تسعة عشر مواطنا فلسطينيا من مدن الضفة المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد شرق رام الله واعتقلت الشبان حامد رياض حامد وجبر حامد ونبيل نضال حماد وموسى حامد، فيما اعتقلت الأسير المحرر صالح نوفل من قرية راس كركر غرب رام الله والأسير المحرر بهاء الدين شجاعية من قرية دير جرير شرقا.

وأوضح أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشبان زيد صدوق ومراد شمروخ ومحمد إياد المصري من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، والشبان محمد وحكم عزمي الزغير من منطقة عين سارة في الخليل، وأنس عطا احريز وهاني عايد أبو اسنينة وتامر محمد أعمر وصالح محمد أعمر ومحمد هاني قفيشة من البلدة القديمة في الخليل.

وأضاف أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشبان مصطفى محمد ناصر وياسين وعماد ناصر أبو ريالة من بلدة العيسوية في القدس.

 

 

 

 

 

 

 

 

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