الاحتلال يعتقل 7 شبان من رام الله وبيت لحم

الضفة المحتلة - الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مدينتي رام الله، وبيت لحم حيث قامت باعتقال عدد من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: جبر حامد، وحامد رياض حامد، ونبيل رياض حماد، وموسى حامد، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها في بلدة سلواد شرق رام الله.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن تلك القوات احتجزت عددا من الشبان لساعات، وأخضعتهم للتحقيق الميداني، وهم: سيف حامد، ورائد حامد، ورمزي حامد، وسامي السراج.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب مراد موسى عبد الغفار (20 عاما)، وزيد سمير صدوق (19 عاما)، ومحمد اياد المصري (20 عاما)، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

كما سلمت قوات الاحتلال الشاب نضال جبر الحسنات بلاغا لمراجعة مخابراتها، وألصقت منشورات تهدد فيها شبان المخيم.