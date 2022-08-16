تعليم خان يونس يختتم فعاليات النادي العلمي الطلابي الثالث

غزة-الراي

اختتم قسم التقنيات التربوية بمديرية التربية والتعليم في خان يونس فعاليات النادي العلمي الثالث، والذي عقد على مدار أسبوعين في مدرسة خان يونس الثانوية للبنات، بحضور: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، و د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، ولفيف من أولياء الأمور، والمدربين وطلبة النادي.



بدوره، رحب الفرا بالحضور، وعبر عن سعادته بتخريج ثلة من الطالبات المتميزات اللاتي شاركن في أنشطة وفعاليات النادي العلمي والذي تعقده المديرية للعام الثالث على التوالي، مثمناً جهود قسم التقنيات التربوية وخص بالذكر أ. شادي أبو عزيز رئيس القسم، مشيراً إلى أهمية هذه الأنشطة في خدمة الطالب واستثمار أوقات الإجازة في تعلم مهارات جديدة تسهم في زيادته خبراته، وتنمية مهاراته العلمية، كما وأشاد بجهود المدربين، وثمن متابعة أولياء الأمور.

من جهته ، أشاد أبو عزيز بطالبات النادي العلمي وشغفهن لاكتساب المهارات وتميزهن في إجراء التجارب العلمية المختلفة، منوهاً إلى أن النادي هدف إلى تدريب الطالبات على إجراء التجارب العلمية في الكيمياء والفيزياء والأحياء، كذلك تجارب المختبر الافتراضي وبرنامج الواقع الافتراضي والمعزز وبعض مهارات الذكاء الاصطناعي والروبوت.



وفي كلمتها نيابة عن المشاركات شكرت الطالبة روز السعدوني مديرية التربية والتعليم بخان يونس، وقسم التقنيات لعقد هذا النادي، كما وشكرت المدربين على جهدهم في تدريب الطالبات في موضوعات متنوعة وشكرت الطالبات على جهدهن وتفاعلهن.



هذا وتم افتتاح المعرض الختامي الذي ضم العديد من التجارب العلمية والتجارب الافتراضية ومشاريع الذكاء الاصطناعي والروبوت.

