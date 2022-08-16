وزارة التنمية الاجتماعية تناقش قضايا الأحداث مع النيابة العامة

غزة-الراي

قام وفد من وزارة التنمية الاجتماعية برئاسة د. غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية كلا من د. محمد مصباح العرعير المدير العام لشؤون الاسرة والطفولة, ود. محمد غنيم مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل بزيارة للمستشار د. محمد نعمان النحال النائب العام. حيث ناقش الطرفان خلال اللقاء القضايا المتعلقة بالأطفال على خلاف القانون والذين يتم تأهيلهم ورعايتهم في مؤسسة الربيع التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وفقا لقانون الأحداث الفلسطيني.



وحضر اللقاء عن النيابة العامة أيضا كلا من د. ماهر المصري مدير عام النيابة العامة و أ. حسني الهباش رئيس ديوان النائب العام.



واتفق الطرفان على ترتيب الاجراءات المتعلقة ببعض الفئات المصنفة ضمن الأطفال على خلاف مع القانون.

