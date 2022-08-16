الاحتلال يهدم قاعة الأفراح الوحيدة في العيسوية

القدس المحتلة - الرأي:

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قاعة أفراح في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت بلدة العيسوية، وشرعت بهدم قاعة السلام عند المدخل الغربي للبلدة.