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الاحتلال يهدم قاعة الأفراح الوحيدة في العيسوية

16 آب / أغسطس 2022 11:11

قاعة الأفراح
قاعة الأفراح

القدس المحتلة - الرأي:

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قاعة أفراح في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت بلدة العيسوية، وشرعت بهدم قاعة السلام عند المدخل الغربي للبلدة.

 

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