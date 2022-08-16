وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تستكمل عقد لجان المقابلات لموظفي الفئة الثالثة وكالة الرأي الفلسطينية توصية بوضع خطة إعلامية لتصدير الرواية الفلسطينية للعالم عن العدوان وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تزور منزل والدة الأسير الأردني مرعي أبو سعيدة بالتبني وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات" تعقد اجتماعها الدوري لمناقشة الحالة المرورية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تدعو المتقدمين لوظيفة معلم بالكويت تحديث بياناتهم وكالة الرأي الفلسطينية العمل تُطلق مشروع We start لبناء قدرات الخريجين وكالة الرأي الفلسطينية وفد من وزارة المالية يتفقد مشاريع معبر رفح البري وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تنفذ مشروع تعميق حوض ميناء غزة البحري وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تُشارك في المؤتمر المهني " العمل عن بُعد .. نجاحات وتحديات وكالة الرأي الفلسطينية وفد من وزارة الأسرى وذويهم يزور عائلة الأسير وائل عودة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

خلال ندوة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية

توصية بوضع خطة إعلامية لتصدير الرواية الفلسطينية للعالم عن العدوان

16 آب / أغسطس 2022 01:45

توصية بوضع خطة إعلامية لتصدير الرواية الفلسطينية للعالم عن العدوان
توصية بوضع خطة إعلامية لتصدير الرواية الفلسطينية للعالم عن العدوان

غزة- الرأي
أوصى حقوقيون ومحللون، بضرورة وضع خطة استراتيجية إعلامية فلسطينية لكيفية تغطية اعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة والمتصاعدة على الشعب الفلسطيني لا سيما على قطاع غزة من أجل تصدير الرواية الفلسطينية الحقيقية إلى العالم، في وقت ينحاز فيه الإعلام الغربي منها الأمريكية إلى الرواية "الاسرائيلية" ويعمل على تعتيم جرائم العدو التي تصف على أنها جرائم حرب.


جاء ذلك، خلال ندوة إعلامية نظمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية - مكتب فلسطين بمقره في مدينة غزة بعنوان: لماذا تغّيب الإعلام الدولي عن التغطية الإعلامية للعدوان الأخير على غزة، أدارتها الصحفية آية شاهين.


وأوضح هؤلاء، أن الإعلام الغربي بكافة أشكاله انحاز في العدوان الأخير على غزة في أغسطس الحالي ونفذ أجندات إسرائيلية بأن المسؤول عن  العدوان ومجازره هي المقاومة الفلسطينية، مستخدمة مصطلحات إعلامية تخدم رواية الاحتلال على حساب الحق الفلسطيني.


سعيد بشارات، محلل وكاتب مختص في الشأن الإسرائيلي، قال: إن "الاحتلال الإسرائيلي تجهز مسبقًا في الاستعداد جيدًا لإدارة العدوان الأخير إعلاميًا، وهو ما اتضح جليًا أثناء العدوان وبعده، في تصدير روايته وتعتيم عن حجم الخسائر وبث الشائعات".


وأضاف بشارات:"إن حكومة الاحتلال استغلت أحداث العدوان لصالحها على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما عمل على تطوير أداءه الإعلامي في قلب الحقائق، في وقت كان الإعلام الدولي فيه منشغل في تغطية الأزمات الدولية على اعتبار أنها من الأولويات."


وتابع بشارات: "المطلوب اليوم من الإعلام الفلسطيني توحيد الجهود في نقل الحقائق والوقائع لا سيما في أوقات التصعيدات مع تطوير أداء الماكينة الإعلامية في فضح جرائم الاحتلال التي تطال المدنيين خاصة الأطفال.


من جهته، اتفق الكاتب والحقوقي مصطفى إبراهيم، مع سابقه بأن وسائل الإعلام الغربية كانت منحازة في تغطيتها بالعدوان الأخير على القطاع لصالح الرواية "الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن تلك الوسائل استخدمت مصطلحات وعبارات في نشرات أخبارها وتقاريرها تسقط صفة الاحتلال عن "إسرائيل".


وقال الكاتب إبراهيم: إن "الإعلام الغربي يستخدم ازدواجية المعايير في التغطية الإعلامية، كون العالم يحكمه ميزان القوى والكيل بمكيالين وهو من يقدم الدعم  الكامل للاحتلال سياسيًا وماليًا وعسكريًا".


وأضاف:"إن الاتحاد الأوروبي أصدر تقريرًا مفصلاً بشأن العدوان ولم يذكر كلمة احتلال، واصفًا إياه بـ"النفاق المتمادي".


من جانبه، قال محمد بدر، إعلامي فلسطيني: إن "الإعلام الغربي قام ببث الشائعات وادعى بأن صواريخ المقاومة كانت تضرب بطريقة عشوائية عكس الصواريخ الإسرائيلية الدقيقة... وفي وقت لاحق اعترف الاحتلال بمسؤوليته عن مجزرة الفالوجا التي راح ضحيتها 5 اطفال".


وأضاف بدر:"أن شركات مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على الفيسبوك وتويتر وغيره ما زالت تقيد وتحارب المحتوى والرواية الفلسطينية الحقيقية التي تفضح الجرائم الإنسانية التي تقترف، بالمقابل تدعم تصدر الرواية "الإسرائيلية".


وأكد الإعلامي، على ضرورة الاهتمام والتركيز على مضمون وتنوع التغطيات واستثمار القدرات في الإعلام الفلسطيني لمواجه رواية العدو.

توصية بوضع خطة إعلامية لتصدير الرواية الفلسطينية للعالم عن العدوان fa4e1e24-bf3b-45e7-a7ed-1c151e07ae88 7ff5263e-1385-4545-9a9c-31960a0539f9
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز حضارات ينهي استعداداته لإصدار كتابيّ الأسير أمجد السايح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟