مركز حضارات يجري حفل إشهار كتابين للأسير أمجد السايح بغزة

نظم مركز حضارات الدراسات السياسية والاستراتيجية اليوم الثلاثاء، حفل إشهار كتابين للأسير أمجد أمين السايح من مدينة نابلس.

جاء ذلك، بالتعاون مع رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين أقام حفل الإشهار في فندق الكومودور بمدينة غزة للكتابين بعنوان "بسمة وداع" و"حكايات مراش" واللذان يتحدثان عن قصص الأسر واستشهاد شقيقه الأسير بسام السايح.

وخلال الحفل أكد مدير مكتب إعلام الأسرى أن الكتابين يضافان إلى كوكبة من الإنجازات الأدبية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث يخرجون قصصهم وسيرة حياتهم في الزنازين إلى العالم كي يقرأ ويدرك ما يمرون به من ظروف قاسية.

وأوضح أن إجراءات الاحتلال الرامية إلى منع خروج هذه الكتب إلى النور، هي محاولة فاشلة لطمس الحقيقة وتغطيتها، حيث تتعمد إدارة السجون الاحتلال مصادرة هذه الروايات وإتلافها ومنع نشرها، كما تمنع إدخال الكتب والقرطاسية للأسرى ضمن حربها المتواصلة ضدهم.

يشار إلى أن الأسير السايح معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن 20 عاما، وهو شقيق الشهيد القائد القسامي بسام السائح الذي ارتقى في سجون الاحتلال إثر معاناته من مرض السرطان الذي أصاب الدم والعظام بعد رفض الاحتلال علاجه والإفراج عنه.

والشهيد بسام أحد مخططي عملية ايتمار التي نفذتها مجموعة من كتائب القسام في 1 أكتوبر 2015، شرقي نابلس والتي قتل فيها مستوطنان أحدهما ضابط كبير في جيش الاحتلال؛ ثأرًا لجريمة إحراق عائلة دوابشة.