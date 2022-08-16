"كتلة الصحفي" ومؤسسة "إبداع" تختتمان دورة مهارات المونتاج

غزة-الراي

اختتمت كتلة الصحفي الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسة إبداع دورة بمهارات المونتاج باستخدام برنامج "بريمير" والتي استمرت على مدار شهر كامل.



وتعرف المتدربون طيلة الدورة على أساسيات المونتاج، ونفذوا مشاريع تحرير أفلام وفيديوهات مرئية، ودمج المؤثرات الصوتية بالمرئية، بهدف صقل مهاراتهم.

وحضر مراسم اختتام الدورة رئيس كتلة الصحفي بمنطقة غرب غزة وردة الزبدة، ورئيس قسم الانتاج في فضائية الأقصى ومدرب الدورة إبراهيم لبد.



وأكدت الزبدة ضرورة استثمار المميزات التي يوفرها برنامج المونتاج في إسقاط الطابع الجمالي للإنتاجات المرئية، شاكرةً لجميع المتدربين على التزامهم ومتابعتهم الدؤوبة.



ولفتت الزبدة إلى أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي أطلقتها كتلة الصحفي الفلسطيني والتي تهدف للنهوض بقدرات الكفاءات الشبابية وصقل مهارات الخريجين والصحفيين وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.



من جانبه، أشاد لبد بقدرات المتدربين وحرصهم على تعلم أساسيات ومهارات المونتاج، مشددًا، على أهمية الممارسة العملية في تثبيت المعلومات وتطوير القدرات في برنامج المونتاج



وحث لبد المتدربين على ضرورة المتابعة المستمرة لتحديثات البرنامج في سبيل كشف أسراره وتسخيرها في العملية الإخراجية للصورة النهائية بشكل جمالي

