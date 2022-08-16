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الاحتلال يعترف بقتل الشهداء الأطفال في غارة بالعدوان الأخير

16 آب / أغسطس 2022 06:25

يعترف بقتل 5 أطفال في غارة على مقبرة بجباليا
يعترف بقتل 5 أطفال في غارة على مقبرة بجباليا

الداخل المحتل-الرأي:

اعترف جيش الاحتلال بمسؤوليته عن مقتل خمسة ​أطفال شهداء في غارة جوية على مقبرة الفالوجا في بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة، في 7 أغسطس/آب الماضي، وفقًا لصحيفة "هآرتس" العبرية. 
 
وزعمت الصحيفة العبرية، أن تحقيق الجيش في الحادث الذي وقع في 7 أغسطس/آب في مقبرة الفالوجة خلُص إلى مقتل القاصرين بغارة جوية إسرائيلية.
 
وفي حينه، زعم جيش الاحتلال أن الفلسطينيين الثمانية قتلوا بسبب صاروخ غير فعال يتبع لحركة الجهاد الإسلامي، وتبين فيما بعد أنهم قتلوا بغارة جوية إسرائيلية.
 
والأطفال الخمسة هم: جميل نجم الدين نجم (3 أعوام)، وجميل إيهاب نجم (13 عامًا)، ومحمد صلاح نجم (16 عامًا)، وحامد حيدر نجم (16 عامًا)، ونظمي أبو كرش (15 عامًا). ووفقاً لمجلس ​اللاجئين​ النرويجي شارك ثلاثة منهم في برنامج دعم لضحايا الصدمات في غزة.
 
 

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