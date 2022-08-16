غانتس يُعقب على مقتل الجندي "الإسرائيلي" أمس بنيران صديقه

الداخل المحتل-الرأي:

علق وزير جيش الاحتلال، "بيني غانتس"، على مقتل الرقيب "أول ناتان فيتوسي" "20 عامًا"، بنيران صديقه في الجيش بموقع عسكري بالقرب من خط التماس قرب مدينة طولكرم بالضفة المحتلة.



وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال غانتس: "إن الجيش سيحقق في الحادثة بعمق وسيستخلص الدروس والعبر منها".



وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، أكد أن فيتوسي قتل بنيران صديقة، مساء أمس الإثنين، بالقرب من منطقة التماس قرب مدينة طولكرم المحتلة.



وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش يظهر أن الجندي القتيل ترك المكان الذي كان يتواجد فيه لفترة قصيرة، وعندما عاد حدده جندي آخر أنه مشتبه به، حيث أطلق عليه رصاصتين ما أدى إلى إصابته بجراح حرجة نقل على إثرها إلى مستشفى مئير في كفار سابا حيث أعلن عن مقتله.

