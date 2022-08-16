اللواء صلاح يلتقي رئيس بلدية غزة ويبحثا عدة قضايا

غزة- الرأي:

استقبل مدير عام الشرطة في محافظات قطاع غزة اللواء محمود صلاح ومساعديه وعدد من مدراء الإدارات، في "مدينة عرفات" للشرطة غربي مدينة غزة وفدًا من رئاسة بلدية غزة ضمّ رئيس البلدية يحيى السراج وأعضاء المجلس البلدي.

وناقش اللواء صلاح مع رئيس البلدية عددًا من القضايا التي تلامس حاجة المواطن، وسبل تعزيز وتطوير الخدمة المقدمة لأبناء شعبنا، لاسيما النجاحات التي حققتها البلدية بمشاركة دوائر شرطة البلديات بجهاز الشرطة في تنظيم وترتيب الأسواق العامة في المحافظات كافة، وإزالة التعديات المخالفة، وبسط الأمن والنظام في الأماكن العامة، واصطفاف المواطنين على شاطئ البحر.

وبحث الطرفان حالات الغرق التي حدثت خلال الفترة الماضية، وتمّ التأكيد على أنّ جميع حالات الغرق كانت في غير أوقات الدوام الرسمية للمنقذين من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساء، داعيين المواطنين للالتزام بالتعليمات على الشاطئ في أوقات وأماكن السباحة بشكل عام.

وأعرب اللواء صلاح عن اعتزازه بالشراكة والتعاون مع القطاعات الخدمية كافة في قطاع غزة لاسيما البلديات في تنفيذها للمهام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، مؤكّدًا أنّ جهاز الشرطة عمل على تسخير كل طاقاته وإمكاناته للعمل مع البلديات ومؤسسات المجتمع كافة بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطن.

من جانبه، أشاد السراج بالعلاقة القائمة بين البلدية والشرطة ممثلة بشرطة البلديات؛ لدورها الفاعل في تأمين موظفي دوائرها وأقسامها خلال تنفيذهم للمهام الميدانية والفنية بين أحياء مدينة غزة.

وأوضح أنّ هناك علاقةً تكاملية بين الشرطة والبلدية بدوائرها وأقسامها كافة، مشيرًا إلى أنّ القاسم المشترك يهدف إلى تقديم أفضل خدمة للمواطن رغم ظروف الحصار التي يعيشه قطاع غزة.

وفي ختام الزيارة، أطلع اللواء صلاح وفد رئاسة بلدية غزة على الإنشاءات والمباني داخل مدينة عرفات للشرطة بعد إعادة إعمارها وترميم عدد منها بعد تعرّضها للتدمير بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.