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أبو مرزوق:قرار المشاركة بالرد على العدوان يخص المقاومة فقط

16 آب / أغسطس 2022 09:23

وكالات-الرأي:

قال رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، "إنّ قرار المشاركة في المواجهات مع الاحتلال يعود "للمقاومين في الميدان وإنّ قرار الحرب والسلم لا يخضع لحسابات الجمهور" حسب تعبيره.

ورفض أبو مرزوق، خلال حديثه لـ "بي بي سي"، تأكيد أو نفي مشاركة حركة حماس في المواجهات التي وقعت مؤخراً في غزة بين الاحتلال وحركة الجهاد الإسلامي، مشدداً في ذات الوقت على أنّ قرار إطلاق الصورايخ يعود للمقاومين" ولا يستطيع أحد أن يقول إنّ فلاناً أطلق أو لم يُطلق الصواريخ" حسب قوله.

وأوضح رئيس مكتب العلاقات الدولية في حماس أنّ المواجهات الأخيرة في غزة جاءت مباغتة في ظل حديث عن تهدئة مع الاحتلال الأمر الذي مكًنها من استهداف تيسير الجعبري القائد في الجهاد الإسلامي

وفيما يتعلق بالأسير الفلسطيني خليل عواودة والقيادي في حركة الجهاد بسام السعدي المعتقلين في سجون الاحتلال، قال أبو مرزوق إنّهم كانوا يتوقعون عدم استجابة الاحتلال لمساعي الافراج عنهما وأنّ الصيغة التي كُتب بها اتفاق الهدنة من قبل الوسيط المصري وهي "العمل على الإفراج عنهما " توفر له مخرجاً إذا لم يستجب الاحتلال لمساعيه.

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