وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة نسبيًا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أبو مرزوق:قرار المشاركة بالرد على العدوان يخص المقاومة فقط وكالة الرأي الفلسطينية مجتمعون بغزة يبحثون سُبل مواجهة تصاعد جرائم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية اللواء صلاح يلتقي رئيس بلدية غزة ويبحثا عدة قضايا وكالة الرأي الفلسطينية غانتس يُعقب على مقتل الجندي "الإسرائيلي" أمس بنيران صديقه وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينقل الأسير المضرب يوسف الباز إلى عزل "اوهلي كيدار" وكالة الرأي الفلسطينية تحذيرات من مخاطر سيبرانية تهدد الانتخابات "الإسرائيلية" المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعترف بقتل الشهداء الأطفال في غارة بالعدوان الأخير وكالة الرأي الفلسطينية السرطان يتفشى في جسد الأسير ناصر أبو حميد وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون سبسطية في نابلس المحتلة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أجواء حارة نسبيًا اليوم

17 آب / أغسطس 2022 08:08

غزة - الرأي

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأربعاء، حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس يكون الجو حارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الجمعة يكون الجو حارا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت المقبل يكون الجو حارا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" ومؤسسة "إبداع" تختتمان دورة مهارات المونتاج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟