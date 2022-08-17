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إصابة العشرات بحالات اختناق

الاحتلال يعتقل 34 مواطنًا من بيت لحم وجنين

17 آب / أغسطس 2022 08:10

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 34 مواطنا من محافظتي بيت لحم وجنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 22 مواطنا على الأقل من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وهم: الشقيقين سليمان خالد العمور (25 عاما)، وأحمد (23 عاما)، وسفيان عودة الله العمور (25 عاما)، والشقيقين محمد عماد العمور (29 عاما)، وخليل (26 عاما)، وبراء رائد العمور (25 عاما)، والشقيقين انس عادل العمور (30 عاما).

كما طالت حملة الاعتقالات المواطنين محمد (31 عاما)، ومحمود علي العمور (24 عاما)، ومحمود ذيب العمور (19 عاما)، ومؤمن راتب العمور (21 عاما)، وطلال عيسى العمور (47 عاما) ونجله سند (18 عاما)، ومحمد رياض العمور (21 عاما).

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين بهاء خالد البدن (24 عاما)، وحسين (22 عاما)، وخليل داود أبو مفرح (30 عاما)، ووجدي سامر البدن (17 عاما)، ورياض عماد البدن (22 عاما)، وإبراهيم فؤاد الصباح (25 عاما)، ومحمد سليمان الشاعر (23 عاما)، وموسى محمد العمور (22 عاما)، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت 12 مواطنا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بينهم أسرى محررون وسط اندلاع مواجهات وإصابة العشرات بحالات اختناق .

وأفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مجد عبد الرحمن بعجاوي، ومحمد عيسى بعجاوي، وأمير كامل عطاطرة، واحمد مجد احمد عمارنة، وعلي بعجاوي، وهادي بلال زيد الكيلاني، ونسيم محمد سعيد قبها، ونسيم مهند عمارنة، ومحمد ماهر ابو بكر، ونزار حمارشة، واحمد عز الدين عمارنة، وجعفر يوسف عبادي، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا مفاجئ على مدخل قرية رمانة غرب جنين، وشرع الجنود بتوقيف مركبات المواطنين وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.

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