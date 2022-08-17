كشف النقاب عن روبوت يمكنه التعرف على 45 عاطفة بشرية

كانت الروبوتات البشرية من السمات الأساسية لأفلام الخيال العلمي لسنوات، مثل أفلام Robot و Ex Machina، واليوم أصبحت هذه الروبوتات النابضة أكثر شيوعا في العالم الحقيقي.

كشفت شركة Xiaomi عن أول روبوت بشري لها، وهو روبوت بقيمة 104000 دولار اسمه CyberOne، ويتمتع الروبوت الجديد بأذرع وأرجل تسمح له بالمشي تماما مثل الإنسان الحقيقي، في حين أن Android مزود بتقنية AI التي تسمح له باكتشاف 45 من المشاعر البشرية.

ويأتي الكشف عنها قبل شهر واحد فقط من الإطلاق المرتقب لروبوت تسلا، أوبتيموس.

وتم الكشف عن CyberOne على خشبة المسرح خلال حدث Xiaomi في بكين الأسبوع الماضي، وقال لي جون المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Xiaomi:"مع وجود الذكاء الاصطناعي في جوهره وإطار الإنسان بالحجم الكامل كسفينة لها، فإن هذا يعد استكشافا لإمكانيات النظام البيئي التكنولوجي المستقبلي لشركة Xiaomi واختراق جديد للشركة".

يبلغ ارتفاع الروبوت 5'9 بوصات (177 سم) ، ويزن 114 رطلا (52 كجم)، وباع ذراعه 66 بوصة (168 سم).

وأوضحت شركة Xiaomi في بيانها: "يدعم CyberOne ما يصل إلى 21 درجة من الحرية في الحركة ويحقق سرعة استجابة في الوقت الفعلي تبلغ 0.5 مللي ثانية لكل درجة من الحرية، مما يسمح له بمحاكاة الحركات البشرية بالكامل".



تم تزويد CyberOne بخوارزمية تفاعل AI تسمح لها بإدراك الفضاء ثلاثي الأبعاد، وكذلك التعرف على الأفراد والإيماءات والتعبيرات.

وفقًا لـ Xiaomi ، يمكن للروبوت التعرف على 85 صوتا بيئيا مختلفا و 45 شعورا بشريا، وأضاف البيان: "إن CyberOne قادر على اكتشاف السعادة وحتى إراحة المستخدم في أوقات الحزن".

لا يزال السعر الدقيق للروبوت غير واضح، على الرغم من أن لي جون قال إنه من المحتمل أن يكون في حدود 600000 إلى 700000 يوان (حوالي 89100 دولار إلى 104000 دولار).

في حين أن CyberOne هو أول روبوت بشري من Xiaomi ، فقد كشف عملاق التكنولوجيا سابقا عن كلب آلي يسمى CyberDog.

يبلغ حجم الروبوت رباعي الأرجل 15.7 بوصة فقط ويزن 31 رطلا، ويمكن أن يعمل بسرعات قصوى تبلغ 7.2 ميل في الساعة، مع كل من التحكم عن بعد والصوت، يمكن للكلب السيبراني متابعة مالكه، والتنقل حول العقبات وأداء الحيل الأخرى بما في ذلك التسول وهز قدمه.

ويأتي إطلاق CyberOne قبل أسابيع فقط من الإطلاق المتوقع لأول روبوت بشري من Tesla ، Optimus، ومن المقرر أن يشمل كمبيوتر Autopilot المستخدم في سيارات الشركة الكهربائية، والذي سيسمح للإنسان بالتعرف على الأشياء في العالم الحقيقي على الرغم من أن الروبوت سيكون لديه أجهزة الاستشعار والمشغلات المخصصة الخاصة به.

سيتم الكشف عن Optimus في حدث Tesla's AI Day في 30 سبتمبر.

المصدر: ديلي ميل