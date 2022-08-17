3 إصابات برصاص الاحتلال بمخيم بلاطة

نابلس - الرأي

أصيب 3 مواطنين، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم بلاطة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي في مواجهات مخيم بلاطة، وجرى نقلها إلى مشفى رفيديا