3 إصابات برصاص الاحتلال بمخيم بلاطة

أصيب 3 مواطنين، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم بلاطة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي في مواجهات مخيم بلاطة، وجرى نقلها إلى مشفى رفيديا
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17 آب / أغسطس 2022 08:54
نابلس - الرأي
أصيب 3 مواطنين، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم بلاطة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي في مواجهات مخيم بلاطة، وجرى نقلها إلى مشفى رفيديا