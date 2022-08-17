هل زيادة الفيتامين "سي" تُسبب آثاراً جانبية؟

يعتبر الفيتامين "سي" عنصراً أساسياً للحفاظ على صحة الجسم، وهو موجود في العديد من الخضراوات والفواكه.

الحصول على الكمية الموصى بها يساعد في الحفاظ على الجهاز المناعي، وصحة العظام والتئام الجروح وتحسين وظائف الدماغ.



في المقابل، يزعم البعض أن مكمّلات الفيتامين "سي" تؤمّن فوائد أكثر من تلك التي يُمكن الحصول عليها من خلال الطعام. ومن أكثر الأسباب شيوعاً لتناول مكمّلات الفيتامين "سي" هو الفكرة السّائدة أنّها تحمي من نزلات البرد.



ولكن تحتوي بعض المكمّلات على كمية عالية من الفيتامين التي قد تُسبّب آثاراً جانبية غير مرغوب فيها أحياناً. فما هي الكمية الموصى بها، وما هي أضرار تناول جرعات زائدة من الفيتامين "سي" على الصحة؟ وماذا يحدث في حال ارتفاع مستوياته؟



ماذا علينا أن نعرف عن هذا الفيتامين؟

يعتبر الفيتامين "سي" من الفيتامينات الذائبة في الماء (فيتامينات قابلة للذوبان)، وعلى عكس الفيتامينات التي تذوب في الدّهون، لا يتمّ تخزين الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء في داخل الجسم، وفق ما نشر موقع Healthline.



وعليه، ينتقل الفيتامين "سي" الذي حصلت عليه أو استهلكته إلى الأنسجة عبر السوائل، ثم يتم التخلّص من تلك الإضافية عبر البول.

وبما أن الجسم لا يُخزّن الفيتامين "سي" أو ينتجه بنفسه، فمن المهم جداً الحصول عليه من خلال الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين بشكل يوميّ. ومع ذلك، إن زيادة في مستويات الفيتامين "سي" يُمكن أن تؤدّي إلى آثار جانبيّة صحيّة مثل المشكلات في الجهاز الهضمي والحصى وغير ذلك. ويعود السبب إلى أنّك قمت بإعطاء جسمك كميّة أكبر من المعتاد، ممّا يؤدّي إلى تراكمها في الجسم والتسبّب بعوارض صحيّة نتيجة الجرعة الزائدة.



ما هي أضرار زيادة الفيتامين "سي"؟



1- عوارض في الجهاز الهضمي

يعتبر العارض الأكثر شيوعاً الناتج من استهلاك جرعات زائدة من الفيتامين "سي" هو الإسهال والغثيان، في الوقت الذي يمكننا أن نشهد اضطرابات هضمية أخرى. ولكن من المهم أن نعرف أن الآثار الجانبية التي قد يعاني منها الشخص لا تحدث عند تناول أطعمة غنية بالفيتامين، وإنما نتيجة تناول مكمّلات الفيتامين "سي".

وقد تعاني من اضطرابات في الجهاز الهضمي في حال كنت تستهلك أكثر من 2000 ملغ دفعة واحدة. لذلك تم تحديد الحدّ الأقصى لاستهلاك الفيتامين "سي" بحدود الـ2000 ملغ في اليوم الواحد.

2- ارتفاع في مستويات الحديد

يتميز الفيتامين "سي" بدوره في امتصاص الحديد في الجسم. وقد أظهرت إحدى الدراسات على البالغين زيادة في نسبة امتصاص الحديد بنسبة 67 في المئة، بعد أن تناولوا 100ملغ من الفيتامين "سي" مع كلّ وجبة. ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات تزيد من خطر تراكم الحديد في الجسم توخّي الحذر عند تناول مكمّلات الفيتامين "سي".

وفي هذه الظروف، قد يؤدّي تناول الفيتامين "سي" إلى ارتفاع مستويات الحديد التي قد تُسبّب مشكلات صحيّة خطيرة على القلب، الكبد، البنكرياس، الغدة الدرقيّة والجهاز العصبي.





3- حصى في الكلى

يتمّ تحويل فيتامين "سي" والتخلّص من المستويات الزائدة منه على شكل أوكسالات ليخرج من الجسم عن طريق البول. ولكن في بعض الحالات، قد ترتبط الأوكسالات بالمعادن وتُشكّل بلورات يُمكن أن تؤدّي إلى تكوين حصى في الكلى.

وبالتالي، الزيادة في مستويات الفيتامين "سي" من شأنه أن يزيد كميّة الأوكسالات في البول، ممّا يعني زيادة خطر الإصابة ب#حصى الكلى.

وقد أظهرت إحدى الدراسات على البالغين أن تناول 1000 ملغ من مكمّل الفيتامين "سي" مرّتين في اليوم لمدّة 6 أيام أدّى إلى ارتفاع الأوكسالات بنسبة 20 في المئة.



متى تكون كمية الفيتامين "سي" زائدة عن الموصى بها؟

بما أن الفيتامين "سي" قابل للذوبان في الماء، وتخرج الكمية الزائدة منه خلال ساعات قليلة من تناوله، يُصبح من الصعب تناول كميّة زائدة. في الواقع، يصعب الحصول على كميّة زائدة من الفيتامين "سي" من خلال نظامك الغذائيّ، لأنّ الجسم يتخلّص من الكمية الإضافيّة بنفسه (عند الأشخاص الأصحاء). وعلى سبيل المثال: أنت بحاجة إلى تناول أكثر من 29 حبة برتقال، و13 حبة من الفلفل قبل الوصول إلى الحدّ الأقصى المسموح به.

لذلك، تكون مخاطر زيادة الفيتامين "سي" عادة عند الأشخاص الذين يتناولون مكمّلات غذائية، بالإضافة إلى تناولهم أطعمة غنيّة بهذا الفيتامين.