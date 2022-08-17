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الاحتلال يعتزم بناء 434 وحدة استيطانية جديدة بالقدس

17 آب / أغسطس 2022 11:17

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت بلدية الاحتلال عن فوز شركة "أزوريم" الإسرائيلية بالمناقصة الخاصة لبناء 434 وحدة استيطانية على طريق القدس - الخليل، بتكلفة تصل إلى 1.07 مليار شيكل.

ونشرت وسائل إعلام عبرية أنه من المقرر أن تقوم الشركة ببناء تلك الوحدات على أراضي فلسطينية جزء كبير منها ضمن حدود القدس الغربية وقطاع طولب ضمن حدود القدس المحتلة عام 1967.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمجمع حوالي 7.3 دونم، وسيمتد المشروع بسلسلة مباني ضخمة، تصل حتى مشارف قرية صور باهر وكيبوتس (رمات راحيل).

وقالت بلدية الاحتلال، إن شارع الخليل سيشهد تحول حقيقي من حيث التوسيع الكبير، وهو يمثل بالفعل اليوم أحد أهم وأهم الطرق في المدينة لأنه يربط القدس بشطريها بأكبر التكتلات الاستيطانية جنوباً بمستوطنات (جيلو) ومستوطنة جبل ابو غنيم (هارحوما) ومنها بسلسلة مستوطنات "كفار عتصيون" جنوب الضفة الغربية.

وأوضحت أنه سيتم ربط هذه التكتلات الاستيطانية والاحياء الاستيطانية مع طريقًا رئيسيًا ومركزيًا للمواصلات على خط السكك الحديدية الخفيفة، ومن المتوقع أن يشمل تشييد ساحة ومدرجات للقاءات والتجمعات.

ولفتت إلى أن المشروع يشمل مبنى مخصص للحفظ (قناة مائية) وإنشاء منطقة مفتوحة على مصراعيها، مع الحفاظ على العديد من الأشجار في الجزء الجنوبي، الذي يرافق المياه إلى الشمال للحفاظ على المنظر الطبيعي والقناة التاريخية.

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