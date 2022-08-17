الاحتلال يهدم غرفة زراعية بسلفيت ويستولي على مركبات في يطا

الضفة المحتلة - الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرفة زراعية في بلدة بروقين غرب سلفيت، فيما استولت على ست مركبات في قرية التواني بمسافر يطا.

وقالت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وشرعت بهدم غرفة زراعية في منطقة البقعان شمالا، تعود ملكيتها لرئيس بلدية بروقين فائد عبد الفتاح صبرة.

وفي سياق آخر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية التواني بمسافر يطا جنوب الخليل، واستولت على ست مركبات.

وذكر منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور، أن قوات الاحتلال استولت على المركبات في إطار سياستها لتضييق الخناق على المواطنين في التجمعات السكانية بمسافر يطا، لإجبارهم على الرحيل وترك أراضيهم.