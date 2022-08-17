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الطفلة رهف سلمان تغادر غزة للعلاج بتركيا

17 آب / أغسطس 2022 12:32

غزة - الرأي

غادرت الطفلة الجريحة رهف سلمان قطاع غزة، اليوم الأربعاء، باتجاه جمهورية مصر العربية، ومن ثم إلى تركيا لتلقي العلاج.

وكانت الطفلة أصيبت سلمان ببتر في كلتا قدميها وفي يدها اليمنى نتيجة قصف إسرائيلي استهدف بلدة جباليا شمال قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وأنهت وزارة الصحة من خلال الطاقم الطبي المختص إجراءات نقل الطفلة سلمان إلى معبر رفح لاستكمال سفرها إلى تركيا لتلقي العلاج.

وكان الرئيس التركي طيب رجب أردوغان قد أبدى موافقته على استقبال الطفلة رهف وعائلتها، بناءً على طلب من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

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