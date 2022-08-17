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الاحتلال يسجل 3 وفيات و1484 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

17 آب / أغسطس 2022 01:00

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

سجلت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي ثلاث حالات وفاة جراء فيروس "كورونا" فيما شُخصت 1484 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة أن نتائج فحوصات "كورونا" واصلت في الانخفاض رغم الارتفاع بتناقل معامل العدوى الذي بلغ 0.75.

ولفتت إلى أن الحالات النشطة تواصل بالانخفاض مع انحسار الموجة السادسة، وبلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 18793 حالة نشطة، وذلك بعد تشخيص 223 إصابة جديدة منذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا.

وأوضحت أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعا طفيفا في المعدل اليومي للإصابات، وذلك بعد أن سجل في نهاية الأسبوع أقل من ألف إصابة لأول مرة منذ بدء الموجة السادسة.

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