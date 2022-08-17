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طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية

17 آب / أغسطس 2022 03:40

غزة- الرأي:

عقدت متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي، بمقر رئاسة العمل الحكومي، واطلعت على تقرير قدمته وزارة التربية والتعليم حول سير امتحانات اكمال الثانوية العامة واستعدادات العام الدراسي الجديد.

وناقشت المتابعة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي: الشئون الاقتصادية والبنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت المتابعة ما يلي:

تكليف سلطة الطاقة بالتعاون مع شركة توزيع الكهرباء، بتقديم خصومات وتسهيلات لمشتركي شركة توزيع الكهرباء المتضررين من العدوان الصهيوني الأخير.

اعتماد توصيات التقرير النهائي للجنة المكلفة بمراجعة أوضاع مكب نفايات جحر الديك.

المصادقة على توصيات وزارة الصحة، بغرض تفعيل مبادرة الدواء المدعوم.

إقرار توصيات اللجنة الخاصة بفحص المشتقات البترولية، وتكليف المالية بتوفير المبالغ المطلوبة بالخصوص.

اعتماد نظام ترخيص الشاليهات السياحية ومتابعة عمل المسابح.

تكليف وزارة المالية بإدراج مخرجات تقرير الميزان التجاري الزراعي للنصف الأول من العام 2022م، ضمن السياسة المالية.

تنسيب مشروع قانون الآثار إلى المجلس التشريعي.

تكليف وزارة الزراعة بمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتشجيع مشاريع الأقفاص البحرية.

إحالة محاضر الضبط الخاصة بالتجار المخالفين بتهمة (غلاء الأسعار)، المثبتة لدى وزارة الاقتصاد للنيابة العامة.

تشكيل لجنة برئاسة وزارة الحكم المحلي لضبط ومتابعة عملية ذبح المواشي في المناسبات المختلفة.

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