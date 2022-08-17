الاحتلال يفرج عن أسير قضى 18 عاما في الأسر

الضفة المحتلة-الرأي:

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن المعتقل فراس صوافطة (39 عاما) من مدينة طوباس.

وذكر نادي الأسير، أنه تم الإفراج عن المعتقل صوافطة من سجن "مجدو"، عند حاجز سالم العسكري غرب جنين.

ووفقا للنادي فإن المعتقل صوافطة قد أنهى حكما بالسجن لمدة 18 عاما، وكان من المفترض الإفراج عنه خلال شهر تموز الماضي.

وأوضح أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال صوافطة لمحاكمته إثر قضية وجهت له وهو في الأسر، وكان من المفترض وفقًا لاتفاق مع محاميه أن يتم الإفراج عنه بتاريخ 14 آب الجاري، إلا أنّ ذلك لم يتم.

يذكر أن صوافطة اعتقل في شهر تموز من عام 2004، وحكم عليه بالسجن 18 عاما، علما أنه كان طالبا جامعيا في ذلك الوقت.