شهيد و31 إصابة بمواجهات مع الاحتلال في نابلس

نابلس - الرأي

استشهد، اليوم الخميس، شاب وأصيب 31 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب وسيم ناصر أبو خليفة (20 عاما) من مخيم بلاطة، متأثرا بجروحه التي اصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس.

وقالت المصادر، إن المواجهات أسفرت أيضا عن إصابة 31 مواطنا 4 منهم بالرصاص الحي بينهم 3 في حالة خطرة، واصابة واحدة بقنبلة غاز بالرأس، و25 بحالات اختناق بالغاز، وإصابة واحدة سقوط.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت شارعي القدس وعمان، ومحيط مقام يوسف شرق نابلس، ومخيمي عسكر وبلاطة، وسط مواجهات عنيفة أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.