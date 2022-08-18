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حماس تنعى شهيد نابلس وتشيد باستبسال المقاومين

18 آب / أغسطس 2022 10:07

الشهيد خليفة
الشهيد خليفة

رام الله - الرأي

نعت حركة " حماس "الشهيد البطل وسيم نصر خليفة (18 عامًا)، من مخيم بلاطة، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال، خلال مشاركته في التصدي لاقتحام نابلس فجر اليوم الخميس.

وقالت الحركة إنّ دماء الشهيد خليفة، واستبسال المقاومين في التصدي للاحتلال وقطعان مستوطنيه الذين اقتحموا منطقة قبر يوسف مجددًا، وتضرر إحدى آليات الاحتلال، يؤكد عزم شعبنا على مواصلة الثورة والمواجهة مع هذا المحتل حتى تحقيق الانتصار عليه وتحرير أرضنا وحماية شعبنا ومقدساتنا بكلّ ثمن.

وبعثت بالتحية إلى مخيم بلاطة، ورجاله المقاومين الأشداء، المرابطين على عهد المقاومة، والمتمسكين بوصية الشهداء بحماية الوطن وإبقاء البوصلة صوب القدس، والمحافظة على السلاح مشرعًا حتى التحرير والعودة.

وسألت الحركة الله الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدةً ضرورة استمرار تصعيد المقاومة، والتصدي للاحتلال ومستوطنيه في القدس وعلى امتداد أرضنا المحتلة.

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