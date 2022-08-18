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"محيسن" يكّرم البطل الجزائري فتحي نورين بعد رفضه منازلة لاعب اسرائيلي

18 آب / أغسطس 2022 10:22

اسطنبول الرأي

كرم رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن،  أمس الأربعاء، في مدينة إسطنبول، بطل أفريقيا في لعبة الجودو الجزائري فتحي نورين على موقفه المشرف ورفضه منازلة لاعب  إسرائيلي في أولمبياد طوكيو.


وشكر محيسن البطل الجزائري على موقفه الوطني، وتفضيله الانتصار للقضية الفلسطينية العادلة بأبعادها العربية والإسلامية والإنسانية، على حساب حصد مجد رياضي أولمبي، مؤكدًا أن نورين يُعد أنموذجًا للشباب العربي الحر المنتمي لأمته وقضاياها.


وأكد محيسن أن تطبيع الدول العربية مع الاحتلال يُعد أخطر التهديدات التي تواجه القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة العمل على محاربة جهود التطبيع بكافة الوسائل الممكنة وحماية الوعي العربي من الاختراق.


من جهته عبر نورين عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية بالنسبة له فوق كل شيء وهذا أقل ما يمكن أنْ نقدمه للقضية الفلسطينية.

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