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خلال زيارته لقيادة شرطة محافظة رفح..

النائب العام يتفقد مراكز الشرطة لتعزيز وحدة عمل منظومة العدالة الجنائية

18 آب / أغسطس 2022 12:50

النائب العام يتفقد مراكز الشرطة لتعزيز وحدة عمل منظومة العدالة الجنائية
النائب العام يتفقد مراكز الشرطة لتعزيز وحدة عمل منظومة العدالة الجنائية

غزةالرأي

أكد النائب العام المستشار د. محمد النحال، على أن مواصلة الزيارات التفقدية للمراكز الشرطية، تسهم بتوحيد المفاهيم والرؤية والإجراءات لمنظومة العدالة الجنائية وتضافر الجهود وتعزيز الشراكة، والعمل على مدار الساعة مع الشرطة الفلسطينية بكافة إداراتها؛ للحد من الجريمة والتصدي لها بحزم.

وأشاد المستشار النحال، على السير بخطى واثقة مع الشركاء وفق منهجية تقييمية؛ تحقق بسط الأمن وإرساء وترسيخ العدالة واقعاً عملياً، وترد المظالم لأهلها واستعادة الحقوق لأصحابها.


جاء ذلك، خلال زيارة النائب العام لقيادة شرطة محافظة رفح، برفقة رئيس نيابة رفح المستشار رأفت عرام، ووكيل ديوان النائب العام أ. إبراهيم كلش، وكان في استقبالهم مدير شرطة محافظة رفح العميد رياض القاضي، ومدير المكتب الفني في المحافظة العقيد عمر الشاعر، ولفيف من ضباط قيادة شرطة رفح.


بدوره، أكد العميد القاضي، حرص الإدارات الشرطية في كافة المواقع على سرعة إنجاز المهام الموكلة إليها، والمتابعة الدورية لكافة التفويضات الواردة من النيابة العامة، مع الالتزام التام بسلامة الإجراءات القانونية؛ بما يحقق السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.


وخلال الزيارة، اطّلع النائب العام على سير عمل المراكز والأقسام، مُثمناً القدرات والمهارات الإجرائية والقانونية لدى جهات إنفاذ القانون.

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