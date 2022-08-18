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بالتعاون مع مركز معاً للعمل التنموي

التنمية الإجتماعية تختتم الدورة التدريبية "الرياضة من أجل التنمية"

18 آب / أغسطس 2022 02:39

التنمية الإجتماعية تختتم الدورة التدريبية "الرياضة من أجل التنمية"
التنمية الإجتماعية تختتم الدورة التدريبية

اختتم مركز تمكين المرأة و المجتمع التابع لوزارة التنمية الإجتماعية في مخيم النصيرات بالتعاون مع مركز معاً للعمل التنموي يختتم الدورة التدريبية "الرياضة من أجل التنمية".


بدورها، قامت مدير المركز أ. نعيمة سويدان بتوزيع الشهادات على المتدربات اللواتي تخرجن من الدورة و توجهت إليهن بكلمة حثتهن فيها على الاستفادة من دورات و برامج المركز .


 جاء ذلك، خلال احتفالية أقامها النادي النسوي بالمركز و ذكرت بأن هذه الدورة تهدف  إلى  تنمية القدرات و المهارات الحياتية و اليومية للسيدات من 15وحتى 35 سنة .


كما أشارت  بأن الدورة جاءت بواقع 16 لقاء _4لقاءات أسبوعياً وشملت محاور عدة و من أهمها ..كيفية إدارة الذات ،تقدير الذات ،نقاط القوة و الضعف، تفريغ نفسي،إضافة إلى العمل مع الفريق لإدارة الوقت و حل المشكلات .


وتوجهت بالشكر لمركز معا للعمل التنموي و المدربة الاء الحسناتعلى تعاونهم و جههودهم المبذولة في تنفيذ الدورة التدريبية.

 ودعت إلى استمرار التنسيق و التشبيك و  العمل المشترك

 

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