تشييع جثمان الفتى وسيم خليفة بمشاركة واسعة في نابلس

فلسطين المحتلة - الرأي

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيد الفتى وسيم ناصر خليفة (18عامًا)، من سكان مخيم بلاطة شرق نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي باتجاه مكان استشهاده، وصولاً إلى منزل عائلته في المخيم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وردد المشيعون الهتافات والشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وأدو صلاة الجنازة على الشهيد في مسجد عبد الرحمن قبل أن يتم دفنه في مقبرة الشهداء.

وكان خليفة قد استشهد في ساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه خلال اقتحامها محيط "مقام يوسف" في المنطقة الشرقية من نابلس لتأمين الحماية للمستوطنين الذين اقتحموا المقام.