احتفال لتكريم ذوي الشهداء من المتفوقين في الثانوية العامة

غزة – الرأي:

نظم تجمع عوائل الشهداء في قطاع غزة اليوم الخميس، احتفالاً لتكريم ذوي الشهداء من المتفوقين في الثانوية العامة لعام 2022.

وقال مؤسس التجمع حمزة أبو شنب: "نحتفل اليوم للعام الثالث على التوالي بثلة من أقمار فلسطين؛ اجتهدوا وثابروا حتى نالوا شرف التفوق بجدارة".

وأكد "أبو شنب" أنه يقع على المتفوقين اليوم مسؤولية أكبر؛ "فالخطوة التالية هي الاستمرار في درب التفوق والتميز حتى تكونوا قادرة ورواد هذا المجتمع".

وأوضح أن ما يميز هذا الحفل عن عشرات الاحتفالات بالمتفوقين أنه يجمع كوكبة لا تجتمع في يوم واحد؛ "فهذا التكريم هو تكريم لكل أبناء الشهداء في غزة الذين حصلوا على معدل 85% فما فوق بالثانوية العامة".

وشدد على أن تجمع عوائل الشهداء لا يفرّق بين شهيد وشهيد؛ مضيفاً "كلنا شركاء بالتضحية والفداء وعدونا واحد هو الاحتلال الذي قتل أباءنا".

وأضاف "هذه اللوحة الذي يعمل البعض على تمزيقها، نحن في تجمع عوائل الشهداء سنواصل مسيرتنا بنفس النهج والخط الذي تربينا عليه ففلسطين بيت الجميع والتجمع بيت كل أبناء الشهداء وعوائلهم".

ووجه رسالة لكل من تجرأ وتطاول على قامات الشهداء بقطع مخصصاتهم؛ "نقول له ما زال أمامك فرصة؛ ارجع حتى لا يلعنك التاريخ، فمن يتطاول على عوائل الشهداء لن يرحمه التاريخ".

وأكد "أبو شنب" على أهداف التجمع المتمثلة بخدمة ذوي الشهداء، مخاطباً إياهم "مستمرون ونعدكم بالزيد من الأنشطة والمشاريع التي تخدم عوائل الش-هداء قريبًا جدًا موعدنا مع أنشطة وفعاليات تخدم عوائل الشهداء".