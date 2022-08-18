الاحتلال يرفض الإفراج عن أسير من رفح أنهى محكوميته

غزة – الرأي:

رفضت إدارة سجون الاحتلال، اليوم الخميس، الإفراج عن الأسير، أحمد محمد أبو جزر، من رفح جنوبي قطاع غزة، بعد أن أنهى محكوميته البالغة 19 سنة في سجون الاحتلال.

وكان من المنتظر أن يفرج اليوم عن الأسير أبو جزر، وقد انتظرت عائلته أمام حاجز بيت حانون "ايزر" شمالي قطاع غزة، لاستقباله، إلا أنها أبلغت في اللحظات الأخيرة بتأجيل الإفراج عنه لوقت لاحق لم يحدد.

ووفق هيئة شؤون الأسرى، فقد أوقفت سلطات الاحتلال الأسير أبو جزر حتى 24 من الشهر الجاري، لحين عرضه على محاكم الاحتلال لتقر الإفراج عنه، أو تمديد اعتقاله لمدة إضافية، بعد اتهامه بالاعتداء على أحد أفراد شرطة السجون الإسرائيلية.

واعتبرت الهيئة أن ما حصل مع الأسير أبو جزر يعتبر استهتاراً بمشاعر عوائل الأسرى، سيما وأن التأجيل جاء في اللحظات الأخيرة، بهدف قتل فرحة الأسير وعائلته ومحبيه.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها 4500 أسيراً، بينهم 200 أسير من قطاع غزة، بعضهم من قدامى الأسرى وأصحاب المحكوميات العالية.