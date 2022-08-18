الاحتلال ينظم مهرجاناً تهويدياً جنوب المسجد الأقصى

فلسطين المحتلة - الرأي

تنظم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة مهرجانًا سياحيًا صيفيًا بغلاف تهويدي في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

ويحمل المهرجان التهويدي، الذي يستمر حتى 25 أغسطس الجاري، عنوان "أوتو فود"، ويحوي مجمعًا للطعام، ومنصات للحفلات الموسيقية، وأكشاك لبيع وشرب الخمور، ومقاهٍ متنقلة، وأنشطة للكبار والصغار.

وتُروّج بلدية الاحتلال لإقامة المهرجان، الذي انطلق منذ عدة سنوات، بهدف جذب آلاف المستوطنين من مدينة القدس وخارجها.

ويعتبر وادي الربابة البالغ مساحته نحو 200 دونمات، أحد أحياء بلدة سلوان ذات الطبيعة الخلابة، يحتوي على الكثير من الآثار الكنعانية واليونانية والرومانية القديمة، وعلى أشجار الزيتون التي يزيد عمرها عن 800 عام.

وتعمل "سلطة الطبيعة" الإسرائيلية على تجريف أراضي الحي، واقتلاع عشرات الأشجار، وتخريب السلاسل الحجرية والأحواض التي بناها أصحابها، إلا أن السكان يتصدون لهم في كل مرة لذلك.