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تدهور الوضع الصحيّ للأسير "الشحاتيت" من الخليل

18 آب / أغسطس 2022 09:28

الأسير مشير الشحاتيت
الأسير مشير الشحاتيت

فلسطين المحتلة - الرأي

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ تدهورًا طرأ على الوضع الصحي للمعتقل مشير الشحاتيت (35عامًا)، من الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس، أن المعقتل "الشحاتيت" نُقل مؤخرًا من سجن "عوفر" إلى مستشفى "شعاري تسيدك" لدى الاحتلال، ونقل أخيرًا منها إلى سجن "الرملة".

وبحسب نادي الأسير، فإن الأسير الشحاتيت المعتقل إداريًا منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بدأ يُعاني من تدهور تدريجي في وضعه الصحيّ، منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وأوضح، أنه ووفقًا للتقارير الطبيّة الأخيرة، تبين ظهور مشكلة في كريات الدم، وتهريب بروتين في الكلى.

وعانى "الشحاتيت"، على مدار الشهور الماضية من ارتفاع متكرر في درجات الحرارة، واستمر ذلك قبل نقله إلى المستشفى، قبل نحو عشرة أيام، علمًا أنه وقبل اعتقاله الحالي لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.

من الجدير ذكره أن المعتقل الشحاتيت معتقل سابق، تعرض للاعتقال سبع مرات سابقًا جلّها رهن الاعتقال الإداريّ، وبلغت مجموع سنوات اعتقاله أكثر من عشر سنوات.

 وأصدر الاحتلال خلال اعتقاله الحالي، خمسة أوامر اعتقال إداريّ بحقّه، بلغ مجموعها 22 شهرًا بشكل متواصل، حيث ويشار إلى أنه متزوج وأب لثلاثة أطفال.

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