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إصابات واعتقالات على يد الاحتلال في طوباس وطمون

19 آب / أغسطس 2022 10:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنين اثنين، فيما اعتقلت خمسة آخرين خلال اقتحامها مدينة طوباس، وبلدة طمون جنوبا.وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملت مع إصابة لمواطن من طوباس (٦٠عاماً)، بالرأس وصفت إصابته بالخطرة، أثناء خروجه من صلاة الفجر وقد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 وأصيب شاب من طمون برصاصة حية في الفخذ، وذلك أثناء مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامها المكانين، خمسة شبان.

ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال اعتقل أثناء اقتحامه طمون، كلا من: "مأمون نعيم بني عودة، وعلي مصطفى بني عودة، والشقيقين معاذ وعايد فرحان بني عودة"، كما اعتقل الطالب الجامعي أكرم حكم الخراز، من مدينة طوباس.

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