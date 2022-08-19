ضعف السمع قد يؤثر على درجات طفلك فى المدرسة

تنصح الأكاديمية الأمريكية لعلم السمع بأنه يجب على الآباء والمعلمين التفكير في فقدان السمع إذا انخفض الأداء الدراسى للطفل أو أصيب بمشاكل سلوكية ونقص التركيز والاكتئاب.

وبينما قد يعتقد البعض أن ضعف السمع شيء يحدث مع تقدم العمر، إلا أنه يمكن أن يحدث أيضًا للأطفال.

وقالت سارة سيدلوفسكي، رئيسة الأكاديمية الأمريكية لعلم السمع ومديرة قسم السمع في برنامج غرسات السمع في كليفلاند كلينك بولاية أوهايو: "نظرًا لأن الأطفال في كثير من الأحيان لا يدركون أنهم يفتقدون المعلومات وقد لا يتحدثون عن صعوبات السمع، فقد لا يتم اكتشاف المشكلات المتعلقة بالسمع".

عادةً ما يتم اختبار سمع الأطفال بعد الولادة بفترة وجيزة، ولكن يمكن أن يبدأ فقدان السمع في مرحلة الطفولة المبكرة أيضًا.

في الولايات المتحدة يولد ما يقرب من اثنين إلى ثلاثة من كل 1000 طفل مصابين بفقدان سمع يمكن اكتشافه، وفقًا للمعهد الوطني الأمريكي للصمم واضطرابات التواصل الأخرى.

من غير المعروف عدد الأطفال الذين يعانون من ضعف السمع لأن العديد من الحالات قد لا يتم تشخيصها. يمكن أن يؤثر المرض والتهابات الأذن والتعرض للأصوات العالية على سمع الأطفال.

ويمكن أن يؤثر فقدان السمع على تعليم الطفل، ويستخدم الأطفال الذين يعانون من ضعف السمع غير المعالج المزيد من الطاقة العقلية لفهم ما يقال، وفقًا للأكاديمية وقد يبدو أنهم لا ينتبهون في حين أنهم في الواقع يفتقدون ما قيل.

وأوضحت سيدلوفسكي، في بيان صحفي للأكاديمية، "قد يفقد الطفل الذي يعاني من الحد الأدنى من ضعف السمع قدرًا كبيرًا من المناقشة في الفصل الدراسي".

وأضافت أنه لسوء الحظ، قد يتم تحديد الأطفال على أنهم يعانون من إعاقة فى التعلم عندما يكون لديهم بالفعل ضعف سمعي غير معالج.

وقالت سيدلوفسكي: "يجب دائمًا استبعاد فقدان السمع عندما تكون هناك مشكلات أكاديمية ومتعلقة بالكلام واللغة، نريد علاج ضعف السمع أولاً لأن فقدان السمع غير المعالج يمكن أن يعطل جميع جوانب النجاح التعليمى".

ومن بين العلامات التي يجب البحث عنها صعوبة متابعة المهام، أو عدم فهم الأسئلة أو عدم الرد بشكل مناسب عليها.

وتقترح الأكاديمية أيضًا مراقبة وجود كلام يختلف عن كلام الأطفال الآخرين في نفس العمر، بما في ذلك صعوبة نطق كلمات بسيطة، أو عدم القدرة على تكرار عبارة أو تأخر اللغة.

قد يطلب منك الطفل المصاب بفقدان السمع في كثير من الأحيان أن تكرر ما تقوله ويراقب وجهك باهتمام أثناء التحدث.

قد يواجه الطفل صعوبة في السمع خلال الهاتف، أو التحدث بصوت عالٍ عندما لا يكون هناك ما يبرر ذلك، أو يعاني من ألم مزمن في الأذن أو يشكو من ضوضاء عالية لا يستطيع التعرف عليها.

قد يبدو الطفل مرهقًا أكثر مما هو معتاد في نهاية اليوم الدراسي وقد يرفع الطفل المصاب بفقدان السمع أيضًا مستوى الصوت على التليفزيون أو الكمبيوتر أو سماعات الرأس، وقد يفضل أذنًا على الأخرى عند استخدام الهاتف أو اختيار مقعد أو الرد على الأسئلة.