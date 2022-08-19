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"متابعة العمل الحكومي" تنعى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق

19 آب / أغسطس 2022 11:01

المستشار عبد الرؤوف عمر الحلبي
المستشار عبد الرؤوف عمر الحلبي

غزة – الرأي:

نعت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، المستشار عبد الرؤوف عمر الحلبي، والذي أعلن عن وفاته فجر اليوم الخميس.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي متابعة العمل الحكومي إلى شعبنا الفلسطيني خاصة، وإلى الأمتين العربية والإسلامية عامة، القيمة الوطنية والقامة القانونية".

وأضاف المكتب في بيان له، "رحل الفقيد بعد حياة حافلة بالعطاء، قضاها فارسا مقداما في ميادين التربية والمحاماة والعمل القضائي والحكومي، ساعيًا طيلة حياته لإقامة أركان العدل والقسط في أرض قطاعنا الحبيب، خادمًا لشعبه وقضيته".

وتابع "ننعي هذا القائد الذي تخرجت على يديه مئات الكوادر القانونية والقضائية، وساهم بإرساء منظومة العدالة".

وتقدم باسم لجنة متابعة العمل الحكومي بخالص التعازي لأسرته وعائلته ولعموم شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية

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