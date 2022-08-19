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هنية يُعزي بوفاة عبد الرؤوف الحلبي

19 آب / أغسطس 2022 03:30

رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق عبد الرؤوف الحلبي
رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق عبد الرؤوف الحلبي

وكالات-الرأي:

تقدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بخالص التعازي والمواساة من آل الحلبي الكرام، وعموم شعبنا الفلسطيني، وأهلنا في قطاع غزة، بوفاة علم من أعلام القضاء الفلسطيني؛ القيمة الوطنية والقامة القانونية المستشار عبد الرؤوف عمر الحلبي "أبو عمر" رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق.

وأشاد هنية في بيان تعزية بسيرة الحلبي الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة بعد حياة حافلة بالعطاء، حيث حمل أمانة إعادة هيكلة مرفق القضاء سنة 2007 وأخذ على عاتقه وإخوانه العمل لإرساء قواعد القضاء والعدل بكل اقتدار.

وقال هنية: "إن الفقيد قد توّج مسيرته الحافلة بالعطاء بافتتاح مبنى قصر العدل، وتخرج على يديه المئات من الكوادر القانونية وعمل في خدمة العدالة".

وأضاف هنية: "نتقدم بخالص التعازي لأسرته الكريمة وعائلته الصابرة خاصة، ولجميع العاملين في السلك القضائي ولعموم شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه".

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