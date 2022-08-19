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التنمية الاجتماعية تنظم سلسلة زيارات رقابية لمؤسسات المجتمع المدني

19 آب / أغسطس 2022 06:09

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قامت وحدة الجمعيات  في وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة ب أ. احمد الاعرج رئيس قسم الرقابة على الجمعيات بتنظيم زيارة لعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك  للمشاركة في لجان الفتح والتقييم للمناقصات والعطاءات والمشاريع ، والتاكد من سلامة الاجراءات المتبعة.

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