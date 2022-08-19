التنمية الاجتماعية تنظم سلسلة زيارات رقابية لمؤسسات المجتمع المدني

قامت وحدة الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة ب أ. احمد الاعرج رئيس قسم الرقابة على الجمعيات بتنظيم زيارة لعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك للمشاركة في لجان الفتح والتقييم للمناقصات والعطاءات والمشاريع ، والتاكد من سلامة الاجراءات المتبعة.